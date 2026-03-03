高市総理側が自民党議員にカタログギフトを贈っていたことをめぐり、高市総理は国会答弁で、「批判を受けるのであれば慎みたい」と述べました。高市総理「そういったことが批判を受けるのであればですね、これ法律には抵触をしないものではございますけれども、慎みたいなと思っております」高市総理は午前の衆議院予算委員会の答弁で、衆院選の当選祝いに1人分およそ3万円のカタログギフトを自民党議員315人に贈っていたことをめ