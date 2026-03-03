金子恭之国土交通相は3日の記者会見で、訪日客や住民以外の観光客らが割高な料金となる「二重価格」の公的観光施設向け指針を策定する方針を明らかにした。国内外のオーバーツーリズム（観光公害）対策や、二重価格の料金設定の実例を踏まえた内容にする。策定時期は未定。入場料などは、各施設の管理者が個別の状況や地域住民への配慮などを基に決めるのが基本と説明しつつ「運営やサービスの持続可能性を確保していく上で、