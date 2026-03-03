プロ野球楽天で監督を務めた平石洋介氏（45）が3日までにインスタグラムを更新。長女の高校卒業を祝福した。平石氏は「長女が高校を卒業しました！」と愛娘とのツーショットを公開し、「早いなぁ！」としみじみ。「たまに生意気な事も言うけど、家の手伝いや弟、妹のお世話もしてくれるので本当に助かってます！！その分我慢してきた事もあると思うけど。。」とつづった。続けて「そして思いの詰まった手紙をくれました」と、愛娘