牛丼チェーン店「すき家」は3月3日より、「牛カルビ焼肉丼」を販売している。すき家「牛カルビ焼肉丼」「牛カルビ焼肉丼」は、にんにくの旨みやリンゴの甘みが詰まった特製だれを絡めた牛カルビを、注文ごとに店内で焼き上げて提供される、ごはんが進む一杯。牛カルビの旨みたっぷりでジューシーな味わいを存分に堪能することができる。価格は、並盛750円、ごはん大盛800円、特盛1,150円。すき家(左)キムチ牛カルビ焼肉丼、(右)ね