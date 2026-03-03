【モデルプレス＝2026/03/03】セブン‐イレブン・ジャパンは「セブンカフェスムージー」より、2025年3月より順次発売し人気となった「アサイーバナナスムージー」を、3月10日からリニューアルし再発売する。【写真】セブン、リニューアル復活した人気スムージー◆セブン「アサイーバナナスムージー」リニューアル今回のリニューアルでは、アイスキューブ内のアサイー量を増量するとともにフルーツのバランスを見直したことで、たっ