資料さぬき警察署 自宅で母親とけんかをし、首をしめてけがを負わせたたとして、香川県さぬき市津田町の無職の男（41）が3日、傷害の疑いで逮捕されました。 さぬき警察署によりますと、男は3月3日午前7時15分頃、自宅で、けんかをした母親の首を両手でしめる暴行を加え、擦り傷などを負わせた疑いです。 110番通報を受けて警察官が現場に駆け付け、男を現行犯逮捕しました。警察の調べに対して男は「母親の首を両手で