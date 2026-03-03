人民元高・ドル安が波及、ドル円157.30円台に軟化 人民元高・ドル安が他の通貨にも波及、ドル円は157.30円台に軟化。ユーロドルやポンドドルは上昇。 中国人民銀行が元の中心レートを1ドル＝6.9088元に設定、昨年8月25日以来の大幅な引き上げ（元高・ドル安）となる。これを受けオンショア人民元が対ドルで0.37%上昇している。