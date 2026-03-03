AppleがM4チップを搭載した新型iPad Airを発表しました。価格は11インチモデルが税込9万8800円から、13インチモデルが税込12万8800円から。3月4日(水)から予約注文が、3月11日(水)から販売が始まります。Apple、M4を搭載した新しいiPad Airを発表 - Apple (日本)https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/03/apple-introduces-the-new-ipad-air-powered-by-m4/Introducing iPad Air with M4 - YouTube今回発表されたM4搭載iPad Air