e☆イヤホンは、3月3日の「耳の日」にあわせて、耳の健康と聞こえに関する正しい情報を発信するWebサイト「ミミハグ(Ear Hug Project)」を公開した。 ミミハグは、「長く、良い音で楽しむ」ために、耳そのものを大切にする文化を広げていくことを目的とした情報発信拠点。「聞こえに困ってから考えるのではなく、健康なうちから耳と向き合うための入り口をつくること」を目的に、noteを通じて継続的に情報を発信していく。