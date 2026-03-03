若手女優のアップショットに、反響が寄せられている。３日までに自身のインスタグラムを更新したのは、女優の嵐莉菜。「ご飯を待っている時…」と記し、ブルーのニットで手を頬に添えた、どアップショットをシェアした。この投稿には「莉菜ちゃんの美しさで心も満腹になりました」「可愛いが加速するッ」「愛おしい眼差し」「ちょっまっ、かわ、気絶する！」などの声が寄せられている。