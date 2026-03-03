【前後編の後編／前編を読む】54歳夫が語る「なぜ妻子を捨てて不倫相手との暮らしに走り、16年ぶりに家に戻ったのか」すべての始まりは中学時代の同窓会永沢峻介さん（54歳・仮名＝以下同）は、長きにわたる不倫相手との生活を経て、昨年秋に妻の元へと帰った。会社の同僚でもある妻の綾那さんとは、2人の息子に恵まれ、母に助けられながら幸せな家庭を築いた。だが峻介さんが38歳の時、中学時代の憧れの存在だった涼子さんと