２月２８日、黄山市休寧県の状元広場を練り歩く徽州板凳竜。（黄山＝新華社配信／施亜磊）【新華社黄山3月3日】中国安徽省黄山市休寧県の状元広場で2月28日、旧暦1月15日の元宵節（今年は3月3日）を祝う竜舞大会が開かれた。国の無形文化遺産に指定される民俗芸能で、腰掛け椅子を連ねて作った全長100メートルの「徽州板凳竜（きしゅうばんとうりゅう）」が街を練り歩いた。２月２８日、黄山市休寧県の状元広場を練