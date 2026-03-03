◆ＷＢＣ強化試合オリックス―韓国（３日・京セラドーム大阪）ＷＢＣ韓国代表の柳志ヒョン（リュ・ジヒョン）監督が試合前の会見に臨んだ。２日に行われた侍ジャパンとオリックスの試合を踏まえ、先発した菊池雄星投手や日本の打線の印象についても回答。菊池はＷＢＣで韓国戦の先発が予想され、指揮官も「現時点では菊池投手だと予想している」と認めた。一方で「確実ではない。１試合を見て、日本がこうであるとは断言できな