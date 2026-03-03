フライパンひとつでパパッと炒めて作れる1品は、どんな時も頼りになるメニュー。今日は、少ない材料でご飯がすすむメインおかずを3品ご紹介。手早くできるから、野菜の食感や彩りも楽しめます！ にんにくと黒こしょうをきかせた「豚肉とアスパラのバタポン炒め」シンプルな味付けで彩りも◎「エビとニラの卵炒め」シャキシャキ食感がやみつき！「ひき肉ともやしのみそ炒め」具材や調味料の組み合わせを変えればアレンジ無限大！