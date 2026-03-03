１日、チチハル南駅発天津西駅行きの列車内で、踊りを披露する乗務員。（チチハル＝新華社配信／徐率）【新華社チチハル3月3日】中国黒竜江省の鉄道を管理、運営する中国鉄路ハルビン局集団のチチハル客運段（運輸区）が運行するチチハル南駅発天津西駅行きの高速列車の車内で、旧暦1月15日の元宵節（今年は3月3日）を前にテーマイベント「元宵を楽しみ、団らんを語る」が行われた。車内はランタンや飾り物で彩られ、民族舞踊