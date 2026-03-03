アメリカのトランプ大統領が、新たに世界一律10％の追加関税を導入！ さらに税率を15％に引き上げる可能性も示唆し、世界に混乱を引き起こしている。 トランプ大統領の“暴走”に、日本はどう立ち向かうのか？先行きが不安な中で高市早苗総理は、アメリカとの関税交渉を担う赤沢亮正経済産業大臣に「私に恥をかかせるな」と発言し……!? 【TVer】米トランプ大統領に違法判決！しかし罰則はまさかの……東野幸治「刑務所送り