タレントの本田紗来（18）が2日、自身のインスタグラムを更新し、明治大学付属八王子高等学校を卒業したことを報告。SNSでは多くの反響が集まっている。【写真】両親とのショットも！高校卒業を報告した本田紗来本田は投稿で、3年間の高校生活を振り返り、友人や家族、教師への感謝をつづった。写真も複数公開し、ティアラをコーデした姿で卒業証書を手にしたショットや、花束や友人からのメッセージを抱えたショット、思い出