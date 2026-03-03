衆院予算委で答弁する高市首相＝3日午前高市早苗首相は3日の衆院予算委員会で、衆院選の当選祝いとして行った自民党の全衆院議員に対するカタログギフトの配布を巡り、今後は配布を控える考えを示した。「かなり例外的なことをした。法律には抵触しないが、批判を受けるのであれば慎みたい」と述べた。中道改革連合の落合貴之氏への答弁。首相は自身を除く当選者315人にギフトを配り、費用は1人分約3万円だったと説明している