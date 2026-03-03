大同メタル工業が急反発している。日本経済新聞電子版が３日、「大同メタル工業は２０２７年度までに、船舶などのエンジンを支える中型の『軸受け』を２４年度比で３割増産する」と報じ、材料視された。報道によると、中国の造船向けで高止まりする需要に応じるほか、データセンターの非常用電源向けも強化するという。 出所：MINKABU PRESS