ステムリムがしっかり。同社は２日の取引終了後、表皮水疱症の根治治療を目的とした幹細胞遺伝子治療技術に関する技術について、日本国内で特許が登録されることになったと発表。これが株価を支援したようだ。発明の名称は栄養障害型表皮水疱症治療薬で、出願人は大阪大学となっている。 出所：MINKABU PRESS