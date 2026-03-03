香川県直島町の製錬所で砂金を盗んだとして、無職の男（64）がきょう（3日）逮捕されました。 警察によりますと、男は去年（2025年）12月26日から今年1月23日までの間、香川県直島町の製錬所で、砂金約400グラム（時価約890万円）を盗んだ疑いです。調べに対して、男は容疑を認めているということです。