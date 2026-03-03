午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１５５、値下がり銘柄数は１４１０、変わらずは２５銘柄だった。業種別では３３業種中１業種が上昇。値上がりは卸売のみ。値下がりで目立つのは石油・石炭、輸送用機器、空運、小売、繊維、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS