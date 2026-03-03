瀬戸内地方は、低気圧や湿った空気の影響で雨が降っています。昼過ぎも雨雲がかかりますが、夕方以降は次第に曇りになるでしょう。風がやや強く吹く見込みです。日中の最高気温は岡山と津山で13度、高松で12度でしょう。2日よりも気温がやや低くなります。 4日はおおむね曇りで、岡山県北部では雨や雪の降るところがある見通しです。朝の最低気温は岡山で7度、津山で5度、高松で9度でしょう。日中の最高気温は岡山と高松で12度、