ヨーグルトともずく。一見意外な組み合わせだが、腸内環境を整えるうえでは理にかなった食べ方だ。腸内で善玉菌を増やす、いま医療の現場で注目を集めている「食べ合わせ」とは？。毎日の食事に取り入れやすい、最強の食べ合わせ術を医師が解説する。※本稿は、医師の鎌田 實『鎌田式 最強のズボラ朝メシ！』（エクスナレッジ）の一部を抜粋・編集したものです。腸内で起きているのは3つの腸内細菌の勢力争い腸内細菌について、