FIFAワールドカップ2026の開幕まであと100日となった。「新しい景色」を目指したカタールでの挑戦から4年、日本代表は優勝という壮大な目標を掲げてFIFAワールドカップ2026へ挑む。合言葉は「最高の景色」。多くの選手がヨーロッパの舞台で活躍し、昨年には親善試合ながら初めて“王国”ブラジル代表に勝利するなど、日本サッカーを取り巻く状況が大きく変わった中、過去最強の陣容を誇る“森保ジャパン”への期待は高まるばかり