アメリカのエンジェル・シティに所属する日本女子代表の遠藤純が、自身のインスタグラムを更新。６枚のオフショットが注目を浴びている。25歳のレフティは、印象的なピンク色の髪をなびかせ、サングラスをかけて、黒のビキニ姿で波打ち際にたたずんでいる。「夏が呼んでいる」と添え、カメラの絵文字のすぐ後にはチームメイトの杉田妃和のアカウントが記されている。 この投稿にファンも反応。「美しすぎる」「いいね」