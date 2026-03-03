レアル・マドリードを率いるアルバロ・アルベロア監督が痛恨の敗戦を振り返った。2日、スペイン紙『マルカ』がコメントを伝えている。ラ・リーガ第26節が現地時間2日に行われ、レアル・マドリードは本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』にヘタフェを迎えた。39分にマーティン・サトリアーノに強烈なゴラッソを叩き込まれて先制を許すと、後半の猛反撃も不発に終わり、90＋5分にはフランコ・マスタントゥオーノが退場。ボール保