国際卓球連盟（ITTF）は2日、2026年第10週の世界ランキングを発表した。 ■日本女子は計13人がトップ100入り 女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が2ランク下げたものの、日本勢トップの8位。「シンガポール・スマッシュ」でベスト8入りした早田ひな（日本生命）が9位に浮上し、伊藤美誠（スターツ）が10位につけ、3選手がトップ10を維持している。なお、1位・孫穎莎、2位・王曼碰、3位・陳幸