映画『ほどなく、お別れです』の公式SNSが更新され、目黒蓮と森田望智のクランクアップショットが公開された。 【画像】目黒蓮＆森田望智『ほどなく、お別れです』クランクアップ写真／素顔が垣間見えるメイキングカット／目黒蓮が投稿したオフショット ■目黒蓮＆森田望智、笑顔のクランクアップ 投稿では、赤坂陽子役の森田が撮影終了を迎えたことを報告。同じ葬祭プランナーとして物語を支えた目黒と同日にクランクア