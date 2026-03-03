3日11時現在の日経平均株価は前日比1085.56円（-1.87％）安の5万6971.68円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は155、値下がりは1410、変わらずは25と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は160.44円の押し下げでファストリ がトップ。以下、ＴＤＫ が81.98円、東エレク が57.16円、ファナック が37.77円、トヨタ が35.1円と続いている。 プラス寄与度トップは三菱商 で、日経平均を20.