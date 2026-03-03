アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃に対し、大阪にあるアメリカ総領事館の前で抗議活動が行われました。（抗議活動の参加者ら）「アメリカはイラン攻撃をやめろ！」大阪市北区のアメリカ総領事館の前で抗議の声を上げる人々。イランをめぐっては日本時間の２８日、アメリカとイスラエルが攻撃を行い、人道支援団体（赤新月社）がこれまでに２００人以上の死亡を発表。イラン国営メディアも最高指導者のハメネイ師が