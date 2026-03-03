着せ替え人形「リカちゃん」と、任天堂の人気ゲームシリーズ「スーパーマリオ」とのコラボレーションドール2種が、株式会社タカラトミーより4月18日に発売されます。ラインアップは「スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル」と「スーパーマリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル」で、希望小売価格は各5500円（税込）です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「リカちゃん」と「マリオ」のコラボレーションは、