大阪府吹田市の「新御堂筋」で横行するすり抜け運転のバイクの一斉取締りが行われました。３月２日、大阪府吹田市の「新御堂筋」で行われたのは、すり抜け運転をするバイクの一斉取締りです。この場所では、朝の通勤ラッシュ時に、車の間をはうようにバイクがすり抜ける行為が横行。これは道路交通法違反（進路変更）にあたり、青切符による反則金（６０００円）の対象で、警察はバイク３台を取り締まりました。（大阪府警