誰でも参加できる生涯スポーツの世界大会「ワールドマスターズゲームズ」の一般エントリーが３月２日から始まりました。２日から一般エントリーが始まった「ワールドマスターズゲームズ」は、概ね３０歳以上であれば誰でも参加できる４年に一度の国際大会で、３５競技５９種目が行われます。来年５月に１７日間にわたって関西各地で行われ、日本での開催は初めてです。発表会では、エントリー予定の芸人らが集まり、意気込