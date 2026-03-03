女優の片瀬那奈（44）が3日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開し、反響を呼んでいる。「こんにちは♪明日、ITトレンドEXPO 2026 Springに出演します！3月3日(火) 19:00〜19:40の講演になりますので、ぜひ参加登録＆視聴予約してください（URLはストーリーにおいておきます）」と告知。「テーマは 女優から「いち会社員」へ。片瀬那奈が語る、40代からの『リスキリング』と『キャリア再設計』のリアル」と報告した