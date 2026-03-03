6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで授賞式が開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）が新部門として、『学生クリエイター奨励賞 〜STUDENT MUSIC CREATORS CHALLENGE〜 in association with 京都芸術大学』を創設した。【画像】『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』授賞式の司会を務める菅田将暉（2025年）『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。（ともす）」をコンセプトと