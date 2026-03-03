「大和証券 Mリーグ2025-26」3月2日の第2試合。KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が、その圧倒的なビジュアルと確かな実力で、会場と視聴者を熱狂させた。【映像】高宮まり、ストレートヘアと抜群スタイルが大注目この日の第1試合では、チームメイトの伊達朱里紗（連盟）が劇的な逆転勝利を収めており、最高のバトンを受け取っての登場となった高宮。前回の対局では可愛らしいカチューシャ姿でファンを喜ばせたが、この