ドジャースの佐々木朗希投手（23）が3日（日本時間4日）のガーディアンズ戦に先発することとなった。今春2度目の実戦登板で開幕ローテ入りを猛アピールする。同投手は2月25日（日本時間26日）のダイヤモンドバックス戦にオープン戦初登板初先発。最速は98.6マイル（約158.7キロ）で1回1/3を3安打3失点、3三振2四球だった。球数がかさんだため、予定されていた2回を投げきることはできなかった。アストロズの今井達也は5日の