中東情勢の緊迫化で1ドル＝157円台まで円安が進んでいることを受け、片山財務大臣は「極めて高い緊張感をもって注視している」と述べました。アメリカとイスラエルによるイラン攻撃を受け、外国為替市場ではリスクを回避するため「有事のドル買い」が進み、1ドル＝157円台の円安水準となっています。これについて、片山財務大臣はけさの会見で「中東情勢を受け、大きな変動が生じている」との認識を示した上で…片山さつき 財