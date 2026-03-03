俳優の寺田心（17）が、3日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【全身ショット】身長40センチアップ！大きくなった寺田心7歳の時の初出演映像に思わず「ちっちゃ！」とびっくりした寺田は、現在17歳になり身長は178センチほどに。あどけなかった7歳の頃とは一変し現在は筋トレに夢中。鍛えられた腕や胸筋に触れた黒柳徹子が思わず「すごい」と感心する場面も。学業と俳優業で大忙しの日々だが