野球日本代表「侍ジャパン」の郄橋宏斗投手が2日、先発予定となる3日の強化試合阪神戦に向けて取材に応じ、「身体の状態も良いので、真っ直ぐを押していきながら、自分の投球を組み立てたいなと思いますし、結果にこだわりながらやりたいなと思います」と意気込みました。前回大会に続き2大会連続の大舞台に挑む23歳右腕。「しっかりとここまでいい準備ができているので、ピッチクロック、ピッチコム両方最終確認したいです