【室井昌也コラム月に2回は韓情移入】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）韓国代表のKBOリーグでプレーする野手11人の中で、昨季の試合数が極端に少ない選手がいる。出場したのはわずか30試合。その選手がWBC開幕を3日後に控えた3月2日の阪神との強化試合（京セラドーム）で「不安」を消した。金倒永（キム・ドヨン）22歳。2024年に3割30本100打点40盗塁を記録し、KBOリーグMVPに選出。同年11月のプレミア12でも存在