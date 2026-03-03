高須クリニックの高須克弥氏が３日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。ダウンタウンの松本人志をＣＭに起用した経緯を明かした。松本は１日放送の日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」内で流れた「高須クリニック」のＣＭに出演。黒髪のカツラにメガネ姿というスタイルで、約２年ぶりに地上波に登場した。松本の起用について批判的な意見も出ているが、高須氏は「松本人志さんはストイックな立派な方です。僕が無