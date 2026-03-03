筆者の話です。実家へ帰るたび、当たり前のように用意されていた朝ごはん。赤飯を見るたび、今になって胸に残るものがあります。 朝ごはん 「これ好きやったやろ？」実家に着くと、母はそう言いながら朝ごはんを並べていました。食卓に並んでいたのは赤飯でした。誕生日に何が食べたいか聞かれると、必ず「赤飯」と答えていた頃を思い出します。 実家を離れて暮らしていた私は、月に二回は帰省する約束をしていて、意識して時