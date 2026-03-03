タレントの友近が３日、都内で行われた愛媛県オリジナルかんきつ「紅プリンセス」ＰＲイベントに出席した。３月から出荷がスタートした「紅プリンセス」は、本格販売２年目。母親が紅まどんな、父が紅かんぺいで“みかん界のサラブレッド”だ。糖度１２度以上、クエン酸１・２％未満。つるんとした食感が魅力。２０１１年から地元・愛媛県の「伊予観光大使（いよかん大使）」を務めている友近は「みかんの品種が多すぎて私も追