◆オープン戦ＤｅＮＡ―中日（３日・横浜）１３時開始予定だったが、天候不良のため中止が発表された。中日はドラフト１位・中西聖輝投手が先発予定だったが、お預けとなった。中西は２月１５日のＤｅＮＡとの練習試合（北谷）でリリーフ登板し、１回を無失点の投球を見せると、同２３日のロッテとのオープン戦（北谷）でも３回を２安打無失点だった。開幕ローテーション入りに向け、今後の投球に注目が集まる。