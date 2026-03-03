ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは２日、ＷＴＢヴァレンス・テファレ（２５）が右膝前十字じん帯損傷で全治約１０か月と診断されたことを発表した。２月２２日の三重戦で負傷し、今季の復帰は絶望的となった。ニュージーランド出身のテファレは昨季新加入すると、優れた走力を生かして８トライ。プレーオフ初進出の原動力となり、リーグのベストフィフティーンにも選ばれた。今季も９試合に出場して、チームトップの