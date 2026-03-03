１日、スペイン・バルセロナで発表されたＨＯＮＯＲの新型「ロボットフォン」。（バルセロナ＝新華社記者／程敏）【新華社バルセロナ3月3日】中国のスマートフォンブランド、栄耀（HONOR）は1日、スペインのバルセロナで新型の「ロボットフォン」を発表し、「人類の知能強化」の理念を打ち出した。同日のグローバル新製品発表会でお披露目された同製品は、エンボディドAI（身体性を持つ人工知能）による対話と最高峰の撮影能力