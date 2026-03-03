歌手の森口博子（57）が3日までにブログを更新。訃報が伝えられた米歌手ニール・セダカさんを悼んだ。森口は「安らかに…。」のタイトルを付け、「目を疑う訃報に、一瞬、息を呑みました。ニール・セダカさんがお亡くなりになられました。享年86歳」と言及。「とてもとても悲しいです。お会いしたかったです」と思いをつづり、「アメリカを代表する偉大なシンガーソングライターのあのニール・セダカさんが…」と悔やんだ。セダカ