2日に公開された、対イラン軍事作戦を見守るトランプ米大統領の写真（ホワイトハウス提供・ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米ホワイトハウスは2日、イランへの軍事作戦の対応時だとするトランプ大統領ら政権幹部の写真を公開した。米国旗を背にしたトランプ氏が手を組み、真剣な表情で執務する様子が含まれ、指導力をアピールする狙いとみられる。写真は作戦名「猛烈な怒り」とともにX（旧ツイッター）に投稿された。ルビ